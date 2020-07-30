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"صحة الغربية" تعلن استعداداتها القصوى في عيد الأضحى

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
09:57 ص | الخميس 30 يوليو 2020
وكيل وزارة الصحة بالغربية

وكيل وزارة الصحة بالغربية

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في الغربية، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسيجرى اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال العيد، من خلال الإدارات والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

وأكد حميدة، في بيان صحفي، أنه وجه بمتابعة المجازر بالتنسيق مع مديريه الطب البيطري والتموين، كما أمر بتوفير كل الأدوات والمستلزمات الطبية في المستشفيات والوحدات، وتفعيل كل أشكال الرقابة، وتكثيف المرور الدوري في فترة النوبجية والسهر، وتوفير عدد كافٍ من الأطقم الطبية.

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