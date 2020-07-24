وكيل "صحة الغربية" يتابع تطوير مستشفى رمد زفتى

أجرى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، جولة تفقدية لمستشفى رمد زفتى وحميات زفتى، تفقد خلالها أقسام مستشفى رمد زفتى المختلفة، وأعمال التطوير التي تتم بالمستشفى، وما تم من إصلاح لشبكة الغازات والسباكة، ومشكلة المياه والمصاعد الكهربائية.

كما نبه على التخطيط بسرعة إنهاء الأعمال، والوقوف على احتياجات المستشفى من أجهزة، لمحاولة توفيرها حال انتهاء عمليات الإصلاح، ليعمل المستشفى بكامل إمكاناته، لخدمة مرضى الرمد.

وأوضحت الدكتورة هيام أبو حمر، أنه سيتم إدراج مستشفى حميات زفتى، ضمن خطة التطوير المؤسسي، جاء ذلك خلال اجتماعات موسعة مع الجهات المعنية بخطه تطوير المستشفيات بالمديرية، وسيتم رفع الطلب إلى الوزارة.

ووجه "عبدالناصر"، بمتابعة سير العمل والمرور الدوري من الإدارات الصحية على المستشفيات، والاستماع إلى شكاوى المرضى، ومعرفه مشاكلهم ومحاولة حلها.

وشدد على تطبيق أساليب مكافحة العدوى، والإجراءات الاحترازية، وبرتوكول الوزارة لعلاج مصابي فيروس كورونا، ومتابعة حالات العزل المنزلي.