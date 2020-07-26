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"صحة الغربية" تعلن اقترابها من تسجيل "صفر" إصابات بكورونا

بعد خروج 24 مصابا بالفيروس

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احمد فتحي ورفيق ناصف
03:15 م | الأحد 26 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، خروج 24 مصابا بفيروس كورونا، واقتراب أقسام العزل من تسجيل "صفر" إصابات بكورونا.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أنه أعطى توجيهاته إلى مدير الإدارت الصحية بالضرورة التنسيق الكامل مع مديري المستشفيات العامة لحصر كافة أعداد المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن فريق الطب الوقائي والعلاجي وفرق الترصد وإدارة مكافحة العدوي يباشرون مهام عملهم من خلال التواجد الميداني وفحص جميع الحالات المخالطة للمصابين الجدد.

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