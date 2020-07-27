صحة الغربية: 3530 مصابا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من المصابين بفيروس كرونا المستجد 3530 حالة منذ بداية الجائحة، وخرجوا من مستشفيات العزل بالمحافظة، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد وكيل صحة الغربية، أن نسبة حالات الوفاة منذ بداية الجائحة بمحافظة الغربية، وصلت إلى 5.6 %، وهى نسبة ضعيفة بالمقارنة مع عدد الحالات المصابة بفيروس كرورنا، لافتا إلى أن أقسام العزل فى مستشفيات الحميات والصدر والطوارىء بالمحلة وزفتى وطنطا وكفر الزيات وبسيون، خلال الـ48 ساعة الماضية، تشهد تراجعا كبيرا فى نسبة الوارد من المصابين بالفيروس، حتى أنها لأول مرة تسجل "صفر بالمائة".

وأوضح "حميدة"، أنه جار عودة جميع مستشفيات العزل لعملها الطبيعى تدريجيا، والأن جرى تخصيص نسبة 30% من الأسرة، لاستقبال المرضى غير لبمصابين بالفيروس بمستشفى الحميات والصدر والعام بالمحلة الكبرى، وعقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك، ستزيد عدد الأَسرة لتصل إلى 50% من قوة مستشفيات العزل.

وأضاف أنه سيخصص 10 أَسرة فقط داخل المستشفيات بصورة دائمة لاستقبال مصابى فيروس كرونا، وأعطى توجيهاته إلى مديري الإدارات الصحية، بضرورة توافر كل المستلزمات الطبية، والماسكات العلاجية، لرعاية كل حالات الإصابة والمعزولة منزليًا.