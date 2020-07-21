وائل الإبراشى: مرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون عيد لكل المصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مرور الذكرى الـ60 على إنشاء التليفزيون المصري، يعد عيدًا لكل المصريين، مشيرًا إلى أن حسن قدره أن ساقه ليقدم البرنامج الرئيسي عبر التليفزيون وقت الاحتفال بهذه الذكرى الغالية على قلوب المصريين، وتابع: "أنا من جيل تلقى وعيه من مكونات كثيرة من بينها التليفزيون المصري".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن التليفزيون المصرى كان مشكل رئيسى لوعى ووجدان المصريين على مدى تاريخه، مشددًا على أنه تعلم الكثير من رموز الإعلام بالتليفزيون المصري.

وأشاد "الإبراشي"، بالإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، التي شاركته تقديم البرنامج، وتابع: "نجوى إبراهيم لديها من الجاذبية المغناطيسية، الضيف يجلس أمامها مرتاحًا وليس مشدودًا وهي ملكة الشاشة على التليفزيون".