ما شرط فوز المرشح الفردي الوحيد بالتزكية؟.. الوطنية للانتخابات تجيب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تنازل 8 مرشحين على النظام الفردي بـ6 دوائر انتخابية، عن خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس بالخارج، و11 و12 أغسطس بالداخل، ليصبح إجمالي عدد من يستكملون ماراثون الانتخابات 779 مرشحا، بعد أن كانت القائمة النهائية بها 787 مرشحا.

وكانت الهيئة الوطنية حددت 28 يوليو الحالي آخر موعد لتقديم التنازلات من قبل المرشحين.

وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه حال إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، فالمادة 25 من قانون مجلس الشيوخ حسمت هذه الإشكالية، وذلك بالنص على إجراء الانتخاب في موعده وإعلان انتخاب المرشح الوحيد وفوزه، حال حصوله على 5% من أصوات عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة المترشح بها.

ووفقا للنص القانوني، إن لم يحصل المترشح على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.