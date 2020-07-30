تعرف على مواعيد قيام رحلات القطارات الجديدة وأسعارها

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم، تشغيل 38 قطارا جديدا بواقع 3 روسية جديدة و35 مثل الإسباني والمكيف درجة أولى وثانية، شاملة القطارات المكيفة بأنواعها، والعادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، على أن يجري تقريب الأرقام بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات.

وشمل قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2020 استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة"، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية)، مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%، على أن يجري تقريب الأرقام بعد الزيادة لواحد جنيه.

وتضمن قرار الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العمل بالأسعار الجديدة لجميع القطارات المكيفة والعادية بعد 12 منتصف الليل صباح الخميس الموافق 30 يونيو، إذ يبدأ صرف تذاكر القطارات بالأسعار الجديدة ابتداء من الساعة 00.01 صباح الخميس.

وجاءت نسبة زيادة أسعار تذاكر القطارات كالتالي:

-نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيفة vip بنسبة 25%.

- نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة vip بنسبة 30%.

- نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الأولى المكيفة الإسباني والفرنساوى 30%.

- نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المكيفة الإسباني والفرنساوي 83%.

- نسبة زيادة تذاكر القطارات الدرجة الثانية المحسنة 150% بالمقارنة بسعر العربات المميزة حاليا.

- يجري تقريب المبالغ بعد الزيادة لأقرب 5 جنيهات للمكيف وواحد جنيه للدرجة ثانية محسنة (العادي) ويستثني من التقريب المعاق والمحارب.

وجاءت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - سوهاج": الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 87 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيهًا بدلًا من 46 جنيهًا، وقطارات Vip درجة أولى 194 جنيهًا بدلًا من 155 جنيهًا، وVip درجة ثانية 124.5 بدلًا من 95 جنيهًا.

وشملت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - أسيوط"، الدرجة الأولى 100 جنيه بدلًا من 76 جنيهًا، والدرجة الثانية 54 جنيهًا بدلًا من 42 جنيهًا، وقطارات Vip درجة أولى 167.5 بدلًا من 135 جنيهًا، وVip درجة ثانية 110.5 بدلًا من 85 جنيها.

وتضمنت أسعار تذاكر قطارات "القاهرة - الإسكندرية"، الدرجة الأولى 65.5 بدلًا من 53.5 جنيه، والدرجة الثانية 40.5 جنيه بدلًا من 31.5 جنيه، وقطارات Vip درجة أولى 125 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.. وVip درجة ثانية 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.

وجاءت مواعيد قيام القطارات الجديدة على النحو التالي:

مواعيد القطارات الجديدة اعتبارا من اليوم الموافق 30 يوليو 2020:

- قطار 1006 خط "القاهرة - سوهاج" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساء.

- قطار 1007 خط "سوهاج - القاهرة" يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساء ليصل سوهاج 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط "القاهرة - أسيوط" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل سوهاج 12:30 ظهرًا.

قطار 1005 خط "أسيوط - القاهرة" يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساء.

- قطار 1031 خط "القاهرة - الإسكندرية" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط "الإسكندرية - القاهرة" يتحرك من محطة الإسكندريه الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساء.