تحرير 131 محضرا وضبط 37 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك في القاهرة

قال الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إنّ عدد رؤوس الماشية التي جرى ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة (حلوان، طرة، الممتاز، السلام، والبساتين)، الأسبوعين الماضيين، بلغت نحو 100 ألف رأس لأول مرة، منها 65 ألف رأس بمجزر البساتين وحده، نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر.

وأوضح أنّه جرى تحرير 132 محضرا، وضبط 37 طن لحوم غير صالحة، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنّ الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة، تمكن من ذبح 5 آلاف رأس يوميًا، حيث يتكون من 6 خطوط و4 صالات لاستيعاب الأضاحي، مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوي أرقاما سرية غير قابلة للتزوير.