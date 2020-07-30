يوسف زيدان عضوا مؤسسا في "الأكاديمية العربية العلمية" بالكويت

أعلن الدكتور يوسف زيدان، تلقيه دعوة ة من "مؤسسة الكويت للتقدم العلمي" ليكون عضوًا مؤسسًا في "الأكاديمية العربية العلمية" التي تعمل برعاية المؤسسة وصندوق الإنماء العربي، ويكون أعضاؤها المؤسّسون هم الحاصلون سابقًا على جائزة المؤسسة.

وأضح زيدان في منشور عبلا حسابه على فيسبوك: "تلقيتُ اليوم دعِوة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لأكون عضوًا مؤسسًا في (الأكاديمية العربية العلمية) التي ستعمل برعاية المؤسسة وصندوق الإنماء العربي، ويكون أعضاؤها المؤسّسون هم الحاصلون سابقًا على جائزة المؤسسة".

وتابع: كنتَ قد حصلت مرتين على جائزة المؤسسة، المرة الأولى عام 1995 باشتراك المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، في مجال: الفقه الطبي وتحقيق النصوص التراثية وفق أصول فن التحقيق، والمرة الأخرى سنة 2005، وهي "جائزة دولة الكويت" في مجال: تاريخ الطب.

وأشار إلى أنّ الأكاديمية مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، تهدف لتنشيط حركة البحث العلمي وتنسيق الجهود بين كبار الباحثين وتقديم المشورة العلمية والأكاديمية للحكومات العربية من دون تداخل مع سياساتها العامة.