البابا يهنئ مدبولي بالأضحى: نصلي لله أن يوفق جهودكم في التنمية والبناء

أرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئته إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البابا في برقية التهنئة: "بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز".