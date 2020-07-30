مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 9 آخرون بينهم شخص مجهول الهوية بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمدخل قريه الهمامية التابعة لمركز البداري بطريق "أسيوط - سوهاج الشرقي".

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، وذلك بأول مدخل قرية الهمامية دائرة المركز ووقوع مصابين.

على الفور انتقل فريق من الشرطة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم (9647 ه ع ا) والأخرى (2637 ه أأ).

وأسفر الحادث عن وفاة "جمال أبو المجد محمد عبد المولى"، في بولاق الدكرور، 58 سنة، وإصابة 9 أشخاص هم كلا من:

"الحفني الديب عبدالعال"، 42 سنة، مقيم بالمراغة في محافظة سوهاج - محمد الحفني الديب، 20 سنة، مقيم بالمراغة - السيد أحمد السيد 31 سنة - ياسر جمال محمد، 27 سنة، بطما - أحمد عبد الراضي عبد العزيز، 32 سنة، بطهطا - جمال محمد محمود جان، 48 سنة، بطهطا - مصطفى أمين سعد، 25 سنة، طما -إسلام عبد السميع، 20 سنة، بالمراغة - ومصاب مجهولة الهوية جميعهم من محافظة سوهاج.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصابين إلى مستشفى المركز والمستشفى الجامعي.

وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.