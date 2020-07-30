الإفتاء توضح حكم النسيان والأكل والشرب للصائمين يوم عرفات

أجاب الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال لـ"الوطن"، بشأن حكم النسيان والأكل والشرب للصائمين يوم عرفة، قائلا إنّ المختار للصائم أن يكمل يومه صائما.

وليوم عرفة فضل عظيم، إذ وردت أحاديث عدة تبين هذا الفضل؛ ففي "صحيح مسلم" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، ومعنى الحديث أنّ صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويحول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يصوم التسع الأول من ذي الحجة؛ فروى أبو داود وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر، والخميس".

وروى النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: "4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة".