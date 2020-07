دليل القنوات الفضائية اليوم.. معكم منى الشاذلي ونسر الصعيد

مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

MBC2

عرض فيلم Dark Shadows الساعة 12 مساء، وفيلم Braveheart الساعة 2 مساء، وThe Last Samurai الساعة 5.30 مساء، وفيلم The Message الساعة 8 مساء، وفيلم Kingdom of Heaven الساعة 11.30 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "وا إسلاماه" الساعة 1 مساء، و"شمس الزناتي" الساعة 3 مساء، و"عصابة الدكتور عمر" الساعة 5.30 مساء، و"عشان خارجين" الساعة 8 مساء، و"حرب أطاليا" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم "ليه يا دنيا" الساعة 12.30 مساء، و"اللعبة القذرة" 4 مساء، و"ست الستات" 7.30 مساء، و"المنسي" الساعة 11 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC2

عرض برنامج "Entertainment Tonight" الساعة 5 مساء، وبرنامج "Celebrity Scoop" الساعة 11 مساء.

CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.