غرف عمليات وكاميرات مراقبة.. استنفار أمني على الطرق خلال أيام العيد

اتخذت الادارة العامة للمرور عددا من الإجراءات لتسيير الحركة المرورية بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعقد اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، اجتماعا مع الوكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة؛ لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح بتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة نشر وتكثيف الخدمات المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة؛ لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

وتواجدت الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة "الثابتة والمتحركة" للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى الطريق الدائري "أعلى الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الأتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس االصحراوي – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوي – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلي – طريق الإسكندرية الساحلي".

كما نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق وسيكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة كما تم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية:(01221110000/ 38556661).

وجرى تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور.

وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات و تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة، من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات في أثناء القيادة؛ لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي وقائدي المركباتن وجرى تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب تحت إشراف اللواء فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي، ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف؛ للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.