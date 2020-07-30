بدء سحب مسحات للمسافرين للخارج بـ"حميات الأقصر"

أعلن مستشفى حميات الأقصر، بدء سحب عينات ومساحات المسافرين إلى الخارج، بناء على تعليمات وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد الرملي مدير المستشفى، إنه تقرر سحب إدارة وفريق المستشفى عينات مسحات للمسافرين بالخارج يومياً من السادسة وحتى التاسعة مساء، طوال أيام الأسبوع وفي العطلات الرسمية وأيام الأعياد، على أن يحضر المسافر صورة من جواز السفر وتأشيرة السفر وتذكرة السفر، والنتيجة يجري استلامها خلال 24 ساعة، حيث يبلغ سعر المسحة 70 دولارا للأجنبي و1000 جنيه للمصري.

وأكد الرملي، إجراء المسحات للمصريين والأجانب المقيمين بمحافظة الأقصر، على أن تكون المسحة قبل 48 ساعة من السفر فقط.