في يوم ميلاده.. محطات وجوائز في مسيرة المخرج كريستوفر نولان

ظهرت موهبته منذ طفولته، بعدما قاده شغفه السينمائي، بتصوير فيديوهات بكاميرا خاصة بوالده وهو في سن السابعة من عمره.. وبعد سنوات درس المخرج كريستوفر نولان الأدب الإنجليزي، ومع ذلك ظل يصنع أفلامه بشكل مستقل.

وفي عام 1989 كتب وأخرج وأنتج نولان فيلمه القصير، Tarantella ، وقتها كان عمره 19 عاما، ومدة الفيلم 4 دقائق، بحسب موقع IMDB.

بعدها بـ 7 سنوات، عام 1996، كتب وأخرج وأنتج فيلمه القصير Larceny، وفي عام 1998 صنع فيلمه Following والذي حصد عنه عدد من الجوائز من مهرجانات مختلفة بينها روتردام السينمائي وسان فرانسيسكو.

وفي عام 2000 أخرج فيلم Memento، وفي 2002 أخرج Insomnia، من بطولة آل باتشينو وروبن ويليامز، ثم أخرج فيلم Batman Begins عام 2005.

وصانع السينما الذي ولد 30 يوليو 1970، ليتم اليوم 50 عاما، أثبت موهبته للجميع عام 2006 بعد إخراجه وإنتاجه لفيلمه The Prestige، وهو من بطولة كريستيان بيل، هيو جاكمان، سكارليت جوهانسون وترشح الفيلم لجائزتي أوسكار.

وفي عام 2008، أخرج فيلم The dark knight، من بطولة هيث ليدجر، الذي قدم أداء أسطوريا، بجانب الممثل كريستيان بيل. وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وحقق أرباحا تخطت الـ 100 مليون دولار، وترشح لـ 8 جوائز أوسكار، حصد منها 2.

وفي عام 2010، أخرج تحفته Inception، وقتها، لاقى الفيلم نجاحا ساحقا، ونال إشادات من قبل الجمهور والنقاد، وتخطت أرباحه حاجز الـ 829 مليون دولار، بينما كانت تكلفة إنتاجه 160 مليون دولار.

وInception مدته ساعتين و28 دقيقة، ومن بطولة عدد كبير من كبار نجوم هوليود، منهم ليوناردو دي كابريو، جوزف جوردون – لوفيت، توم هاردي وغيرهم.

وInception الذي كتبه وإخرجه نولان، ترشح لعدد كبير من الجوائز، منها 8 ترشيحات أوسكار، حصد منها 4، في فئات، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل خلط أصوات، أفضل تحرير صوت، أفضل تصوير سينمائي.

وترشح فيلم Inception لأربع جوائز جولدن جلوب، و9 جوائز بافتا، حصد منها 3، وحصد الفيلم جائزة أفضل أداء من قبل فريق عمل من نقابة ممثلي الشاشة.

ثم أخرج فيلم The Dark Knight Rises عام 2012، من بطولة توم هاردي، كريستيان بيل، آن هاثاواي، ثم أخرج Interstellar عام 2014 من بطولة ماثيو ماكونهي، وترشح الفيلم لـ 5 جوائز أوسكار وحصد واحدة، وتخطت أرباح الفيلم الـ 670 مليون دولار.

وأخرج نولان بعدها الفيلم الوثائقي القصير Quay، ثم أخرج وكتب فيلم Dunkirk عام 2017، وترشح الفيلم لـ 8 جوائز أوسكار وحصد 3 منها.

ويواجه أحدث أفلامه فيلم Tenet الكثير من التحديات بسبب تفشي فيروس كورونا، بعدما تم تأجيل طرحه أكثر من مرة.

وفيلم Tenet الذي يصاحبه التأجيل المستمر بفعل كورونا، تكلفة إنتاجه 205 ملايين دولار، كتبه وأخرجه كريستوفر نولان، ومن بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي.

وترشح خلال مسيرته الفنية لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.. بالإضافة لعدد كبير آخر من الجوائز.