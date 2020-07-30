"الصحة" توجه رسائل للمواطنين خاصة بالعيد وفيروس كورونا

نصحت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المواطنين تزامنا مع العيد الأضحى المبارك وانتشار فيروس كورونا بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحماية من الإصابة بالفيروس لضمان الاستمرار في تسجيل أقل عدد من الإصابات.

وقالت العسال في تصريحات خاصة لـ"الوطن" يجب علي المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد، وارتداء الكمامة المصنعة من القماش أو الطبية.

وأضافت: لابد من حصر التجمعات العامة والخاصة، وتشجيع عدم المصافحة باليد، وغسل اليدين باستمرار

وتابعت عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا علي المواطنين تنظيم وجبات الطعام أثناء العيد الاضحي المبارك وعدم تناول كميات كبيرة من الدهون واللحوم.

مؤكدة أن الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين خلال العيد سيساعد في عدم حدوث انتكاسة وتفشي المرض مرة أخرى.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة أندرويد https://bit.ly/2MHG97L نسخة آيفون https://apple.co/3gURgYJ