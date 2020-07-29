كفر الشيخ تسجل 15 إصابة بكورونا وشفاء 676 بـ"عزل بلطيم"

سجلت محافظة كفر الشيخ، 15 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغت حالات الشفاء بمستشفى عزل بلطيم 676 مصاباً، ويتبقى 6 حالات فقط جرى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وبدأ مستشفى بلطيم المخصص لعزل حالات صابي كورونا، في عملية الاخلاء تمهيداً لعودته للعمل كمستشفى مركزي يقدم خدماته للمرضى، بعد تسجيل "صفر إصابات".

وقال مصدر بالمستشفى، إن 6 مصابين فقط هما الموجودين به، جرى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يعود لممارسة عمله بكامل طاقته وأقسامه خلال أيام معدودة.

فيما يجري تكثيف التطهير والرش لكافة أركان المستشفى، قبل عودته للعمل، حيث لم يستقبل حالات منذ 5 أيام، وفقاً لتعليمات الوزارة، في الوقت الذي يستمر فيه قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في استقبال المصابين بالفيروس ممن يحتاجون لرعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعي.

ومن المقرر أن ينهي قسم العزل بالمستشفى الجامعي، مهامه في الـ 10 أيام الأولى من شهر أغسطس.