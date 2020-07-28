"عزل بلطيم" يبدأ عملية الإخلاء تمهيدا لاستئناف نشاطه الطبيعي

بدأ مستشفى بلطيم النموذجي بمحافظة كفر الشيخ، والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، عملية الإخلاء تمهيداً لعودته للعمل كمستشفى مركزي يقدم خدماته للمرضى، بعد تسجيل "صفر إصابات" بالفيروس.

وقال مصدر بالمستشفى، إنه جرى إخلاء الطابقين الأول والثاني، لافتا إلى أن المستشفى به 9 مصابين فقط جرى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، عقب تماثل 78 مصاباً للشفاء خلال اليومين الماضيين.

فيما يجري تكثيف التطهير والرش لجميع أركان المستشفى، قبل عودته للعمل، حيث لم يستقبل المستشفى حالات مصابة منذ 5 أيام.

ومن المقرر أن ينهي قسم العزل بالمستشفى الجامعي، مهامه في الـ 10 أيام الأولى من شهر أغسطس.