تعرف على أفضل ذكر والوقت المفضل للدعاء في يوم عرفة

قال الداعية شريف شحاتة، إنّ هناك دليلين لفضل يوم عرفة في الدعاء، الأول أنّ الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يحدد وقتا في يوم عرفة وكان يقضي معظم الوقت في الدعاء والذكر، وبالتالي قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة"، والفضل الثاني أنّ للصائم دعوة لا ترد وهذا ينطبق لشهر رمضان أو غيره.

وأضاف شحاتة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الدعاء قبل الإفطار من الأوقات المستحب فيها الإجابة، "محدش يبخل على نفسه إن بعد كل صلاة يخصص 5 دقائق للدعاء، قول اللي في قلبك ومش لازم تكون حافظ دعاء معين".

وأشار إلى أنّ الرسول قال "خير ما قلت أنا والنبيون في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، موضحا أنّ هذا أفضل ذكر في هذا اليوم.