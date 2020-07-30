التموين للمواطن عن الـ200 جنيه في "مايغلاش عليك": مش للسلع

كررت وزارة التموين نفيها في تقرير رصد الشائعات للحكومة، أنّه لا صحة لصرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك"، مُؤكدةً أنّه لا صحة لصرف أي سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من المنافذ التموينية ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك".

وأوضحت الوزارة أنّ المبادرة تهدف لدعم المواطنين بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، وبحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، والتي لديها 5 أفراد على بطاقة التموين، ولا يمكن صرفه نقديا، أو استبداله بسلع تموينية، وإنما يحصل عليه المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة ، أو المتاجر التي تحمل العلامة التجارية للمبادرة.

وتضم قائمة المنتجات المشاركة في مبادرة تشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك "ما يغلاش عليك" (الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى).

ويتم توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة "3 أشهر تبدأ من 26 يوليو الحالي"، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام، ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عما تسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل.