خبير اقتصادي: مبادرة تشجيع المنتج المحلي تعكس عملية الإصلاح

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي، تعد مردودا لعملية الإصلاح الاقتصادي.

وقال "زكريا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على شاشة "إكسترا نيوز"، إن المبادرة تشجع المصنعين على زيادة الإنتاج، وهي مرحلة جديدة خاصة بتشجيع المنتج المحلي، ليستشعر المواطن بالوضع الاقتصادي.

وأوضح أنه يوجد 4200 منتج داخل هذه المبادرة، والدولة أصبحت تتوجه لإشعار المواطن بمدى انتعاش اقتصاد بلده، مضيفًا:" هناك رؤية سياسية واقتصادية واضحة، ومصر البلد الوحيد على مستوى الدول الناشئة التي تشهد معدلات نمو إيجابية، ومصر الأقل تأثرًا بأزمة كورونا، والجنيه المصري أفضل أداء عالمي".

وتنتطق اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، على مستوى الجمهورية.