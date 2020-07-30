روبوت الفتوى الإلكتروني.. خدمة للحجيج بنمرة والمشعر الحرام ومنى

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات- خدمة "روبوت الفتوى الإلكتروني"؛ لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن بكل ما يتعلق بالحج وأحكامه، ضمن الجهود التوعوية المتنوعة التي تقدمها الوزارة وفق خطتها المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية، بحسب بيان لها من خلال تقنية الربورت الآلي في توظيف التقنية لتقديم الفتوى والاستشارات الشرعية؛ تحقيقًا للبروتوكات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد الاجتماعي.

وتتيح الخدمة المتجولة في مسجد نمرة ومسجد المشعر الحرام ومقرات تواجد الحجاج التواصل المباشر عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتقديم الفتاوى بكل يُسر وسهولة عن بعد وبشكل ذكي وبعدة لغات.

وتسعى الوزارة من خلال الخدمة لتطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية، في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030، وتطبيق البروتوكلات الصحية لحج هذا العام الاستثنائي.