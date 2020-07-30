غرامة 5 آلاف جنيه لمن يذبح الأضاحي في الشوارع بالشرقية

حذر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من ذبح الأضاحي بالشوارع أو خارج المجازر، إذ سيجري توقيع غرامة 5 آلاف جنيه على المخالفين، مناشدا المواطنين بالذبح داخل المجازر والتي سيتم فتحها بدءا من الفجر وعلى مدار 24 ساعة بالمجان.

وأضاف "غراب" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الذبح بالشوارع من شأنها الإضرار بالصحة العامة والبيئة، وفي حالة إلقاء مخلفات سيتم توقيع عقوبات مشددة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة "احنا معندناش إجازة خالص"، موضحا أنه قد يتم عمل ورديات ولكن الجميع يعمل بما فيهم المحافظ.