"مخالفات الأضحى".. عقوبات وتحذيرات للمواطنين في العيد

يستعد ملايين المصريين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بعد ساعات قليلة، حيث إنه على مدى الأيام القليلة الماضية استعدت الحكومة بعدة سبل، منها إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فضلا عن تحذيرات أخرى لمخالفات محددة تتضمن عقوبات صارمة.

الدبح بالشارع

على رأس المخالفات التي حذرت منها الحكومة، هي ذبح الأضاحي بالشوارع، والتي تواجهها عقوبة الغرامة تصل كحد أقصى إلى 5 آلاف جنيه، حيث أهابت محافظات القاهرة والجيزة برؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وهيئتي النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بمتابعة ذلك، ورفع مخلفات الذبح على الفور حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنية على المخالفين لقرار منع الذبح بالشارع.

وحذرت المحافظات من إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مع التشديد بسرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما أكد الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أنّ غرامة الذبح خارج المجازر تصل إلى حبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

بينما أعلنت محافظة القاهرة أن إقامة أي شوادر لبيع اللحوم والخراف يعد مخالفًا للقانون وتوقع عليه غرامة بيئية من ألف إلى 20 ألف جنيه، وفق القانون رقم 4 لسنة 1994، علاوة على تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغال بمساحة مختلفة، بالإضافة إلى إزالة الشادر على الفور.

انتظار المركبات على الكورنيش

عقب اجتماع الحكومة أمس، أكدت وزارة الداخلية منع إنتظار المركبات بطرق الكورنيش بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة، وأنه سيتم رفع أي مركبة متواجدة بتلك الطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وفي حالة المخالفة تكون العقوبة بغرامات مالية تبدأ من 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، وفقا لقرارات الحكومة بفرض حظر التجوال، والمتبعة في عيدي الفطر والأضحى.

مخالفة الإجراءات الاحترازية بالشواطئ والحدائق

وسبق أن أصدرت الحكومة قرارا بإستمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يستكمل حتى الآن بالعيد، لذلك أعلنت محافظة الإسكندرية حزمة من العقوبات لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشواطئ والحدائق، والمقاهي والكافتيريات، حيث يتم توقيع عقوبة على المقاهى المخالفة لقرار الغلق فى الموعد المحدد بغرامة مالية 4 آلاف جنية، وعقوبة على المقاهى والكافتيريات التى تخالف الإجراءات الاحترازية الوقائية بالغلق الإدارى لمدة شهر بواسطة الآحياء.

كما توقع المحافظة عقوبات وغرامات مالية على مستأجرى الشواطئ فى حالة إذا لم يتخذ المستأجر الاجراءات الكافية لمنع دخول رواد إليها، على أن يتم تحديد الغرامة المالية لمستأجري الشواطئ العامة وفق القيمة الإيجارية للتعاقد لكل شاطئ على حدة، بجانب عقوبة على الشواطئ الخاصة التي لم تتخذ الإجراءات الاحترازية، بغرامة مالية تقدر بنحو 15 ألف جنيه.

تقديم الشيشة في المقاهي

كما أكدت الحكومة استمرار منع الشيشة في المقاهي والكافيتريات للتصدي إلى كورونا، حيث تصل عقوبة مخالفة ذلك إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا.

صلاة العيد بالمساجد

بينما أعلنت وزارة الأوقاف أنه بناء على ما ارتأته لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء فإنه سيجرى نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما جرى في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، وفي حال مخالفة ذلك سيجري توقيع أقصى عقوبة على المتسبب، مع التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.

ارتداء الكمامة

كما أكد مجلس الوزراء الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وجميع أماكن تجمعات وتواجد الأفراد، محذرا أن مخالفة ذلك يعرض الأفراد والمنشآت للعقوبات والغرامات، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، والحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما تُغلق إداريا المحال والمنشآت المخالفة.