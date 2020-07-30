الحكومة تحذر من التعدي على الأراضي الزراعية خلال أيام العيد

حذّرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الأضحى، وكلّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بإلغاء الإجازات والراحات لمهندسي حماية الأراضي، والمرور الدائم لمشرفي الأحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها.

وشدد الوزير على أهمية التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة للأبلاغ عن حالات التعدي وإزالتها في مهدها، وقبل تفاقم الأزمة، مؤكدا ضرورة القضاء على الظاهرة.

وأكد القصير ضرورة تحرير محاضر للمخالفين وإزالتها بالتعاون مع الوزارات المهنية وتنفيذ القانون، في إطار خطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية في الوادي والدلتا.