الحكومة توضح حقيقة طرح عقار مُعالج لكورونا في الصيدليات

ذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنّه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا بالأسواق، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكد المركز أنّ الهيئة أوضحت أنّه لا صحة لزيادة أسعار عقار "ريمديسيفير" الخاص بعلاج فيروس كورونا أو طرحه بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، مُوضحةً أنّ العقار يستخدم فقط بمستشفيات العزل للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشكلات حادة في الجهاز التنفسي، تحت إشراف طبي ووفقا لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا.

وتنسق هيئة الدواء المصرية وتتابع باستمرار مع هيئة الشراء الموحد، لتوفير وضخ احتياجات المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحي من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، في إطار حرص الدولة على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأكدت الحكومة إضافة دواء "ريمديسيفير" ضمن البروتوكول لعلاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، إذ تورد الشركة المنتجة نحو 30 ألف عبوة لوزارة الصحة؛ ليتم البدء في استخدامه بالمستشفيات الحكومية، على أن يحصل عليه المرضى داخل مستشفيات العزل لمدة 10 أيام، ويسهم العقار في تخفيض مدة بقاء المرضى بمستشفيات العزل وتيسير عملية الشفاء، مع إسهامه في تخفيض مدة البقاء على أجهزة التنفس الصناعي، وتخفيض أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.