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محمود مسلم

500 جنيه "عيدية" من محافظ الغربية للأطفال الأيتام

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
01:45 م | الخميس 30 يوليو 2020
500 جنيه "عيدية" محافظ الغربية للأطفال الأيتام

500 جنيه "عيدية" محافظ الغربية للأطفال الأيتام

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، على مشاركة الأطفال بدار تسنيم للأولاد ودار الرعاية الاجتماعية للفتيات بطنطا، فرحتهم بعيد الأضحي المبارك بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومسؤولي مجلسي إدارة الدارين.

منح محافظ الغربية 500 جنيه عيدية، بإجمالي 15 ألف جنيه و500 جنيه لـ 31 من نزلاء دار تسنيم ودار الرعاية الاجتماعية، معرباً عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد.

ووجه رحمي باستمرار تقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة، واكتشاف مواهبهم واستثمارها ودعم المتميزين علميًا.

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