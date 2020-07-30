الطاقة المتجددة تنشر الدورية الخامسة لأنشطتها في 2019/2020

أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الخامسة NREAmeter متضمنة رصدا لأنشطة الطاقة المتجددة خلال العام المالي 2019/2020، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية، ما يجعل من النشرة الدورية مؤشرا لاتجاهات سوق الطاقة المتجددة في مصر.

وتظهر النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 15038 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح لنحو 4230 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة نحو 3655 جيجاوات ساعة، فضلا عن نحو 15 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وفي إطار الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، جرى الانتهاء من إجراءات التشغيل التجاري لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات، فضلا عن الانتهاء من تشغيل محطة رياح بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل BOO بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس ومحطة الخلايا الفوتو فولطية بقدرة 26 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ومشروعات أخري في مراحل مختلفة من التطوير بإجمالي قدرات نحو 2200 م.و. من طاقة الرياح ونحو 520 م.و. من الطاقة الشمسية.

وعلى الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، مثلت الخلايا الشمسية الجانب الأكبر منها، وأكثر من 4500 مغير تيار Inverter بقدرات مختلفة تتناسب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجاوز عدد بطاريات تخزين الطاقة 2000 بطارية، ما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابي في زيادة فرص العمل، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحي بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذي ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.