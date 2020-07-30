أحمد حاتم: "الغسالة" مختلف عن "قصة حب".. وحميدة أستاذي

أبدى الفنان أحمد حاتم سعادة بالغة إزاء طرح فيلمه الجديد "الغسالة" بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحي.

وقال حاتم، لـ "الوطن"، إنه يعتز بهذه التجربة السينمائية، لكونها مختلفة عن سابق أفلامه، وتحديداً فيلم "قصة حب" الذي جمعه مع الفنانة هنا الزاهد، مضيفاً أنه يسعد بالتعاون مع الأخيرة، لأنهما أصدقاء على المستوى الشخصي.

وتابع: أعتبر محمود حميدة أستاذي في المهنة والحياة، وكثيراً ما أتناقش معه في أمور حياتية خارج إطار العمل، ولذلك أسعد كثيراً بالعمل معه.

وأقيم العرض الخاص للفيلم، مساء أمس الأربعاء، داخل إحدي السينمات بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة، بحضور صناع الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والكوميديا حول التنقل بين الحقب الزمنية، ويشارك في البطولة بيومي فؤاد، محمد سلام وطاهر أبوليلة، من إخراج عصام عبدالحميد.