ممثل قائمة الشيوخ: الأحزاب المشاركة حريصة على إعلاء مصلحة الوطن

قال الدكتور محمد شوقي عبدالعال، الممثل القانوني للقائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إنّ القائمة التي تضم 11 حزبا وطنيا تمثل فيها جميع القوى السياسية بمرشحين بعد مناقشات واسعة استمرت لأكثر من 7 أشهر.

وأضاف عبدالعال، لـ"الوطن"، أنّ الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ، كالنت حريصة أثناء المشاورات حول نسب كل حزب، على إعلاء المصلحة الوطنية والترفع عن المصالح الحزبية.

وأكد أنّ القائمة تشكلت بالتوافق بين جميع الأحزاب المشاركة فيها، وكل حزب حصل على نسبته حسب وزنه السياسي ووجوده في الشارع.