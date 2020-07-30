ممثل القائمة الوطنية: التحالف الانتخابي ينتهي بانتهاء استحقاق الشيوخ

أكد الدكتور محمد شوقى عبدالعال، الممثل القانوني للقائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، أنّ تحالف الأحزاب الانتخابي تشكّل بغرض انتخابي فقط وليس تحالفا سياسيا، وينتهي بانقضاء انتخابات مجلس الشيوخ، وبعدها كل حزب يعمل وفق أيديولوجيته وتوجهاته السياسية وأفكاره ويعبر عن برنامجه داخل المجلس.

وقال عبدالعال، لـ"الوطن"، إنّ التحالف الانتخابي يضم 11 حزبا مختلفة في الرؤى والأفكار، ومن الصعب توحيدها في تحالف سياسي واحد، ولو حدث لن ينجح في الاستمرار بسبب اختلاف الأيديولوجيات، فرغم توافق الأحزاب على المصالح الوطنية، فإن لكل منها رأيه وطريقته الخاصة التي يراها مناسبة لتحقيقها.

وأضاف أنّ تحالف الأحزاب الذي تمت ترجمته في تشكيل قائمة وطنية موحدة في الانتخابات يُثري الحياة الحزبية، بتمثيل جميع القوى السياسية بمختلف توجهاتها داخل مجلس الشيوخ.