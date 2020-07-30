مطربون غنوا لمصر وشعبها قبل عمرو دياب.. منهم الجسمي ولطيفة

طرح المطرب عمرو دياب أمس كليبه الجديد "يا بلدنا يا حلوة" والتي تحمل رسالة حب لمصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وتصدرت الأغنية التريند وحققت أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب، ولم يكن عمرو دياب أول مطرب يغني في حب مصر، فقد سبق وغنى لها عدد من المطربين العرب.

المطرب الإماراتي حسين الجسمي من أكثر المطربين الذين غنوا في حب مصر مثل "بحبك وحشتيني"، "سيادة المواطن"، "بشرة خير"، "رسمنالك" و"متخافوش على مصر".

المطربة التونسية لطيفة والتي أعلنت في عدة لقاءات حبها الشديد لمصر، غنت عددا من الأغاني الوطنية لمصر منها "عشقانة" و"المصري" وعدد من الأوبريتات الغنائية عن حب مصر وعظمتها.

اللبنانية نانسي عجرم كان لها عدد من الأغاني الوطنية التي تثبت حبها لمصر "مصر أم الدنيا" و"راجل وابن راجل" وغيرهم.

وطرح منذ ساعات عمرو دياب كليبه الجديد "يا بلدنا يا حلوة "، وهي أغنية في حب مصر، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وانتهى عمرو دياب من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص "دياب" و"العريان"، على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي مثلت وجوه المصريين جزءا مهما منها.