التحقيق في واقعة مصرع سيدة حرقا في فيصل

صرحت نيابة بولاق الدكرور تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بدفن جثة سيدة (55 عاما)، لقيت مصرعها إثر نشوب حريق في شقتها بمنطقة بفيصل ببولاق الدكرور.

وكشفت تحريات وتحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور، عن أنّ المتوفية "سلوى.ع" (55 عاما)، كانت تعد الطعام وحدث تسريب غاز في الأنبوبة، ما أدى إلى انفجارها، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالحروق.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنّه بمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة من المباحث والحماية المدنية تحت قيادة العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى مكان الحريق، وسيطرت عليه، ونقلت المتوفية لمستشفى أم المصريين، وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.