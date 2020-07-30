السوشيال ميديا يتفاعل مع "يا بلدنا يا حلوة".. الهضبة أسطورة أجيال

سيطرت حالة من السعادة على جمهور عمرو دياب عبر السوشيال ميديا، بعد طرح كليبه الجديد "يا بلدنا يا حلوة"، عبر يوتيوب.

وعلق أحد محبي دياب، قائلا: "هو في كده، إيه الأغنية الجامدة دي‏، انت أحلى حاجه في البلد دي، ‏هو انت ليش مش سعودي، أنا بحسد مصر عليك‏، الأغنية تجنن أحلى عيدية دي، وانت الأجمل، كلمات وألحان وكليب عمل متكامل كالعادة".

وقال آخر "وانتَ أحلى ما في مصر وفي العالم كلّه"، بينما قال آخر: "جامدة أوي الأغنية يا هضبة، معدي الناس"، وعلق آخر: "انت إيه حكايتك معانا، ارحمنا شويه لسه مشبعناش من الألبوم بتاعك"، بينما علق آخر: "أسطورة أجيال وليس جيل واحد".

اقترب كليب "يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب الذي طرحه أمس من تحقيق نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

والكليب أغنية في حب مصر، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وانتهى عمرو دياب من تصوير الأغنية قبل أيام مع المخرج طارق العريان، في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة.