إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "دراجتك صحتك" الخميس المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "دراجتك صحتك" انطلاق المرحلة الثانيةن الخميس المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن المبادرة تتيح الفرصة أمام الشباب والمواطنين لشراء دراجة هوائية بسعر مدعم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرة الى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الشباب والرياضة الرابط الإلكتروني أمام الراغبين في اقتناء الدراجات الهوائية يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة والصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن الرابط الإلكتروني أنواع الدراجات المقدمة وأسعارها وآليات سداد قيمتها بعد تسجيل البيانات المطلوبة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية مبادرة "دراجتك صحتك" التى تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وتعمل على تحسين اللياقة البدنية والصحية من خلال استخدامها، فضلاً عن كونها وسيلة انتقال اقتصادية ومصاحبة للبيئة.

ولفت الوزير إلى نجاح المرحلة الأولى من المبادرة التى انطلقت فى 8 يوليو الماضي، والإقبال الكبير من قبل الشباب على شراء الدراجات المقدمة ضمن المبادرة، وهو الأمر الذى جعل الوزارة تقوم بالتنسيق الفوري لتوفير أعداد أخري من الدراجات يتم طرحها فى المرحلة الثانية، مشيداً فى هذا السياق بالتعاون المثمر مع شركاء النجاح وفى مقدمتهم الهيئة العربية للتصنيع التى توفر الأعداد المطلوبة من الدراجات بأفضل جودة وكفاءة.

وأوضح أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ المبادرة، وتوفير كل أعداد الدراجات التى يطلبها الشباب عبر عدة مراحل مع تقديم كل التسهيلات اللازمة، والوفاء بالإقبال الكبير على شراء الدراجات.

يذكر أن الدراجات المقدمة ضمن المبادرة تنقس إلى نوعين، الأولى الدراجة الجبلية وسعرها 1932 جنيها، ومقاسها 26، والثانية الدراجة الهجين "السريعة" ويصل سعرها إلى 2362 جنيها، ومقاسها 28.