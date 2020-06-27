قريبا.. "الشباب" تطرح دراجات بأسعار رخيصة لتوسيع قاعد ممارسة الرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، طرح دراجات لبيعها للشباب بأسعار رخيصة وبتسهيلات كبيرة في السداد، قريبا، ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك" التي أطلقتها الوزارة اليوم ضمن الخطة القومية؛ لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، تحت شعار "دراجتك.. صحتك"، في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري وإتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة اعتادت على تقديم الدعم لشباب مصر في صورة أنشطة وخدمات في كل المجالات، وتعتبر مبادرة "دراجتك.. صحتك" هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة "دراجة" تشجيعا للمواطن حتى تصبح الرياضة أسلوب حياة للمواطن المصري.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن تفاصيل الحصول على الدراجة ستعلن قريباً، مشيرا إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد؛ للمساهمة في التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيهم على استخدام وسائل التنقل النشط.

وفي سياق آخر، شاركت مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات في تعقيم وتطهير المساجد ودور العبادات بالتعاون مع مديريات الأوقاف، في إطار الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها، مع بدء عودة الصلوات وممارية أداء العبادات فيها.