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رش وتطهير شوارع سيوة استعداداً لعيد الأضحى

كتب:

محمد بخات
04:05 م | الخميس 30 يوليو 2020
جانب من اعمال النظافة والتطهير بسيوة

جانب من اعمال النظافة والتطهير بسيوة

كثف مجلس مدينة سيوة، اليوم، أعمال التطهير من خلال حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة في 4 مناطق سكنية "تابه، وسيدي رحيم، وزقاوه، ومدخل المدينة"، استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء وفائي الحصيوي، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن فرق التطهير تستخدم معدات وسيارات النظافة بمجلس مدينة سيوة، في الشوارع بمختلف الأحياء السكنية، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف: "أجرينا أعمال النظافة ورفع القمامة بمناطق السوق، والجامع الكبير، وأنور السادات، والظافرية، والغربيين".

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتكثيف الجهود في أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة.

 

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