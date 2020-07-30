Cineworld تعيد طرح 4 أفلام بتقنية 4DX في بريطانيا بينها inception

بدأت Cineworld في إعادة فتح دور السينما في إنجلترا بطرح أربعة أفلام مميزة، لكبار المخرجين منهم كريستوفر نولان وستيفين سبيلبيلرج، والأفلام عرضت في وقت سابق وحققت نجاحا كبيرا ولكن سيعاد عرضها بتقنية 4DX.

inception

من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، وبطولة ليوناردو دي كابريو جوزف جوردون ـ لوفيت، إلين بيج، توم هاردي.

وحقق inception نجاحا كبيرا وقت عرضه يوم 17 يوليو 2010، وتخطت أرباحه حاجة الـ 800 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDB يساوي 8.8 من 10.

وترشح الفيلم لعدد كبير من الجوائز، منها 8 أوسكار، وحصد منها 4، وترشح لـ 3 جوائز جولدن جلوب وحصد 4 بافتا.

Harry Potter and the Chamber of Secrets

إنتاج عام 2001، من إخراج كريس كولومبوس، وبطولة دانيال رادكليف، روبرت جرينت، ريتشارد هاريس، وحقق الفيلم وقته عرضه نجاحا بالغا وتخطت أرباحه الـ 100 مليون دولار.

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

إنتاج عام 2004، وإخراج Alfonso Cuarón، وبطولة دانيال رادكليف ، إيما واتسون.. وترشح الفيلم لجائزتي أوسكار، وتخطت أرباحه الـ 790 مليون دولار.

Jurassic Park

إنتاج عام 1993، من إخراج ستيفين سبيلبيرج، وبطولة سام نيل ولورا درن، وتخطت أرباحه الـ 100 مليون دولار.

وستعرض الأفلام لأول مرة بتقنية 4DX، فستكون هناك تأثيرات داخل قاعة العرض، مثل الحركة والماء والرياح والرائحة والإضاءة، بما يتناسب مع ما يحدث على الشاشة، كما ستتحرك مقاعد الجمهور أيضًا بالتزامن مع حركة الفيلم.

يذكر أن شركة VUe السينمائية أجلت تاريخ إعادة فتح دور العرض الخاصة بها في المملكة المتحدة لـ7 أغسطس، بعدما كان من المقرر فتحها غدا.

كما أن حكومة المملكة المتحدة أطلقت صندوقًا طارئًا للتأمين على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني أي ما يساوي 647 مليون دولار، وهي خطوة من المتوقع أن تساعد في حل أزمة صناعة السينما، خصوصًا مع وجود العديد من الإنتاجات المتوقفة، بسبب كورونا