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محمود مسلم

الصين تقرر إجراء فحوصات دورية لكورونا في أسواق الجملة

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(وكالات)
03:43 م | الخميس 30 يوليو 2020
الصين تقرر إجراء فحوصات دورية لكورونا في أسواق الجملة

الصين تقرر إجراء فحوصات دورية لكورونا في أسواق الجملة

قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم، إنها قررت إجراء فحوصات دورية للكشف عن وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في أسواق الجملة وذلك ضمن جهودها الشاملة لاحتواء انتشار الوباء. 

 وحثت اللجنة الوطنية للصحة، في مذكرة، السلطات الصينية على تعزيز إجراءات الرقابة على كورونا المستجد في أسواق الجملة الكبرى التي تصل إلى أحياء شاسعة محيطة بها خاصة من يقفون على أكشاك بيع اللحوم والأسماك المجمدة والمبردة أو في الأماكن المغلقة الرطبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

 وجاءت تلك الإرشادات بعد أن ظهرت أماكن إصابة جديد للمرض في العاصمة الصينية "بكين" في أوائل يونيو الماضي بسبب سوق للجملة في المدينة. 

وقالت اللجنة، إن على فرق العمل المحلية المسؤولة عن احتواء كورونا المستجد، جمع عينات من أسواق الجملة الكبرى مرة في الأسبوع لإجراء فحوصات عليها بينما يمكن أن يقتصر ذلك على مرة واحدة في الشهر في أسواق الجملة الأصغر. 

وستشمل الفحوصات اختبار وجود الوباء على أدوات العمل في الأسواق والأسطح والمجمدات والمكاتب وشاحنات نقل القمامة وفقا لمذكرة اللجنة الوطنية للصحة في الصين. 

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