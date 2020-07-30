تحرير 14 مخالفة تموينية متنوعة بالغربية

أكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل مديرية تموين الغربية، أن إدارة تموين السنطة شنت اليوم حملتين إحداهما على المخابز والمستودعات، والأخرى علي محلات الجزارة والأسواق بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وأسفرتا عن تحرير 5 مخالفات خبز ناقص الوزن بالمخابز.

تأتي هذه الحملة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل التموين بالغربية أنه تم تحرير مخالفتين تصرف في عدد 4 شكائر دقيق ومخالفتين غلق مستودعات في مواعيد العمل الرسمية و4 محاضر جنح لمحلات جزاره لذبح اللحوم خارج المجازر الرسمية، ومحضر جنحه عرض وبيع صدور دجاج مجهولة المصدر.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية بصفة يومية على كافة أماكن بيع السلع الغذائية خلال فترات أجازة عيد الأضحى.

وشدد محافظ الغربية علي ضرورة التأكد من سلامة وجودة المعروضات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل بالمخابز ومستودعات البوتجاز وجميع الأنشطة التموينية.