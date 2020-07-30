واشنطن تحث تركيا على إنهاء أنشطتها في المياه الاقتصادية لقبرص

ذكرت صحيفة "سيبرس ميل" القبرصية أن وزارة الخارجية الأمريكية عاودت حث تركيا على إنهاء عملياتها على الفور داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، مع ظهور تقارير تفيد بأن سفينة الأبحاث الزلزالية التركية بارباروس دخلت منطقة المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في الساعات الأولى من اليوم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ومع توارد أنباء عن دخول السفينة التركية المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الإجراء التركي بأنه استفزازي، مشيراً إلى أنه يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وقال المتحدث الأمريكي، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن نوايا تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات داخل منطقة بحر قبرص، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الاستفزازية تزيد من التوتر، مضيفا: "نحث السلطات التركية على إنهاء هذه العمليات".

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، قال، اليوم، إن وجود سفينة أبحاث الزلازل التركية بارباروس، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لقبرص انتهاك صارخ للحقوق السيادية للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.