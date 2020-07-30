حازم الجندى: علينا تفهم خطورة الحقبة الزمنية الحالية وضرورة مساندة الدولة

أجرى المهندس حازم الجندي نائب رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، مرشح الحزب فى القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، زيارات ميدانية لعدد من قرى ومدن محافظة الغربية.

وأكد الجندى خلال جولاته أن مصر مستهدفة داخليا وخارجيا ويجب أن يكون المواطن المصرى على وعى بتلك الحقيقة الواضحة للقاصى والدانى وضوح الشمس فالحرب لم تعد حربا عسكرية تستخدم فيها الآلات والمعدات إنما أصبحت حرباً فكرية وثقافية وتكنولوجية بما يتواكب مع عصرنا الراهن والهدف منها تثبيط الهمم وزعزة الأمن والاستقرار.

وأضاف أن المواطن المصرى يجب علية تفهم خطورة الحقبة الزمنية الحالية وضرورة مساندة الدولة المصرية واجب قومي لذا فانه يجب عليه أن يبذل قصاري جهده من أجل أن يتحقق الأمن والتقدم والإستقرار والرقي لوطننا العزيز.

وأشار الجندي، إلى أن الهدف من جولاته بقرى ومدن الغربية هو رفع الروح المعنوية لدى المواطن وزرع الانتماء وحب الوطن لديه وتشجيعه على العمل بجد واجتهاد حتى نحقق ما نصبوا إليه جميعاً فى كافة المجالات.

ونوه إلى أن قائمة الائتلاف فى انتخابات مجلس الشيوخ تضم قامات علمية وخبرات فى كافة التخصصات سيقدمون ما لديهم من نصح ومشورة وتوصيات ومراجعة للقوانين بالتنسيق مع مجلس النواب.

وأوضح الجندي أنه حريص كل الحرص على التواجد الفعلى للحزب فى الشارع في إطار المشاركة الفاعلة للحزب بالتواصل الحقيقى مع جموع المواطنين باختلاف عقائدهم وعاداتهم وثقافاتهم وميولهم.

وتابع أنه على المواطن ضرورة ممارسة حقوقه المشروعة والإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ يومي 11 و 12 أغسطس من أجل أن يكون لدى مصر مجلس شيوخ يستطيع أن يرسم خريطة طويلة المدى فى مختلف المجالات يلتزم المسئولون فى مختلف الجهات التنفيذية بتطبيقها.