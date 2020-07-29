يوسف الحسيني: "الشيوخ" لن يقدم خدمات للمواطنين.. هو فقط مجلس استشاري

قال يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، إن المجلس هو كيان استشاري كبير منتخب لمراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بمجلس النواب وإبداء الرأي فيها.

وأضاف "الحسيني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن عدد الأحزاب في مصر متكاملة الأوراق جاء 93 حزبا فقط، بينما يظل باقي الأحزاب مجرد مكاتب ويافطات فقط، موضحة أن المواطنين سيرون أدوارا مختلفة تماما لأعضاء مجلس الشيوخ المصري الجديد، وهو ليس

وأكد أنه سيتم الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعليق اليافطات في الشوارع مع عدم إقامة مؤتمرات جماهيرية حاشدة منعا للزحام وإصابة المواطنين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك قائمة واحدة لأنه كان هناك أكثر من قائمة يتم تحضيرها ولكن لم يتم تجهيز الأوراق في الموعد الذى تم تحديده.

وتابع: "لما أشوف راجل محترم يترشح لمجلس الشيوخ ويقول للناس أنه سيقوم بمجموعة من الخدمات متعلقة بدور أعضاء مجلس النواب هو كده بيكون بيضحك على الناس عشان يحصل على أصوات وخلاص، ولكن مجلس الشيوخ بيتكون من خبراء كلا في مجاله وهو مجلس حكماء يقول رأيه في أمور مهمة عظيمة".