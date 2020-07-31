داعية تحكي قصة مغفرة الله لأهل عرفة بسبب رجل لم يكن معهم

قالت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامية، إن عبدالله بن المبارك، أحد العلماء القدامى والإمام المجاهد والمجتهد بشتى العلوم الدينية والدنيوية، وكان رجلًا صالحا من ذرية صالحة، وكان في إحدى المرات وهو على جبل عرفة بعد انتهاء مناسك الحج رأى في منامه رجلان صالحان شخص يسأل الآخر "كيف حال أهل الموقف"، ليرد عليه الآخر "غفر الله لهم جميعا برجل لم يكن معهم".

وأضافت "هبة" خلال استضافتها ببرنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبعدما استيقظ "المبارك" وأنهى مناسك الحج ذهب إلى ذلك الرجل في دمشق، والذي كان يصلح الأحذية، وعندما وجده في دمشق رآه رجل فقير، وعندما أعلمه بما رآه سأله ما الذي فعله حتى يغفر الله للجميع بسبب ذلك الشخص، موضحًا أن الرجل حكى له أنه بعدما نجح في إدخار أموال الحج أخبرته زوجته بوجود لحم يجري شويه، وعندما ذهب إلى السيدة وسألها عن اللحمة، قالت له "ملقتش غير معزة ميته، وجبت منها، وبشويها علشان عيالي هيموتوا".

وأكدت أنه بعدما تركها وذهب دعا الله وهو في حيره من أمره إما إعطائها للمال الذي ادخره أو الذهاب للحج، حتى انتهى بإعطائها للمال: "وغفر لأهل الموقف كلهم بسببه".