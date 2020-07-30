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داعية إسلامي: يوم عرفة خير أيام الدنيا ويوم استجابة الدعاء

كتب:

محمد متولي
08:09 م | الخميس 30 يوليو 2020
رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز

قالت الشيخ مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامي، إن يوم عرفة هو خير أيام الدنيا وخير الدعاء هو الدعاء يوم عرفة، حيث كان الصالحين دائما ما يخزنون أدعيتهم ليدعوا الله بها يوم عرفة.

ومن جانبه، قال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه لبرنامج "لعهلم يفقهمون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن يوم عرفة هو يوم اكمال الدين وإتمام النعمة، وفي هذا اليوم العظيم نزل قول الله تعالي: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"، موضحا أن كمال الدين وتمام النعمة كانوا في هذا اليوم، ويحسد جميع الأمم السابقة على ذلك اليوم، وعلى رأسهم اليهود: "قالوا لو عندنا يوم زي ده كنا اتخذناه عيدا".

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