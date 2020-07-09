رمضان عبدالمعز: النبي لم يسب أحدا.. ورفض أن يدعو على الكفار

هاجم الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابيين والخوارج، قائلًا: "النبي بين أنهم ناس معندهمش عقل وأنهم هباء، والنبي نهانا عن أن نقتل بعضنا بعضًا، وحذر من أن ذهاب عقول أهل الزمان الذي يقتل فيه المسلمون بعضهم بعض".

وأضاف عبدالرازق خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc": "سيدنا علي بن أبي طالب قاتل الخوارج وكانوا مؤمنين، هم لغز غريب، وقتلوا سيدنا علي بن أبي طالب، بالرغم من كثرة صلاتهم".

وشدد الشيخ الشحات العزازي العالم الأزهري، على أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حاربه المشركون وقتلوا أصحابه، لكنه لم يسب أي كافر أبدًا، بل لم يقل لأحد منهم "يا كافر".

وقال عبدالمعز: "النبي رفض أن يدعو عليهم، وقال إنه بعث رحمة للعالمين وما بعث سبابا ولا لعانا، لدرجة أنه قال لهم لا تُسئلون عما أجرمنا ولا نُسأل عما تعملون، أي أنه رفض وصف ما يقومون به بالإجرام".