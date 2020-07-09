رمضان عبدالمعز: النبي استضاف المسيحيين في مسجده 40 يوما

قال الداعية الإسلامي، رمضان عبدالمعز، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بينه وبين النصارى أي صدام.

وأضاف عبدالمعز خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc": "النبي استضاف المسيحيين في مسجده 40 يومًا وأكرمهم بنفسه وقام على خدمتهم، وقدم لهم الطعام، وأدوا شعائرهم في المسجد".

ورد عليه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قائلًا: "قيل إنهم كانوا 70 ضيفًا، وأدوا شعائرهم في المسجد النبوي، وقال إنه يكرم من أكرم أصحابه، وكان أول من فتح ذراعيه للمسلمين الأوائل هو ملك الحبشة وكان نصرانيًا".