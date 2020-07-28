رمضان عبدالمعز يبدأ حلقة اليوم من برنامجه بتكبيرات العيد

بدأ الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، حلقة اليوم من برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية DMC، الثلاثاء، بتكبيرات عيد الأضحى المبارك.

وقال "عبدالمعز"، إن في العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا على الإطلاق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، "اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويارب العالمين وفقنا دائما لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى وأهدنا بهداك واجعل عملنا كله في رضاك".

وتابع، "يارب نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلي حبك، ونسألك اللهم الاخلاص والقبول وزيارة الرسول صل الله عليه وسلم ورؤيته وشفاعته وجواره، يا أكرم من سأل وأجود من أعطى".