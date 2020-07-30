ضبط طن ونصف منتجات لحوم فاسدة بالقليوبية

شنت فرق مراقبة الأغذية بكافة الإدارات الصحية بمحافظة القليوبية، حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية والمجازر والأسواق بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية، وبقيادة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

وتمكنت هذه الحملات من ضبط 1638.400 كجم منتجات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكانت المضبوطات، 55 كرتونة كفتة داخل كل كرتونة 24 طبق وزن الطبق الواحد 400 جم بإجمالي 538 كجم، 8 كراتين لحوم بقرية مجمدة مشفاة مستوردة بإجمالي وزن 160 كجم، و60 كيس جلاش داخل كل كيس 30 لفة بإجمالي وزن 720 كجم، و28 فرخة تزن الواحدة 900 جم بإجمالي وزن 25.200 كجم.

كما تمكنت الحملة ن ضبط، 9 أكياس سجق مجمد شرقي يزن الكيس 5 كجم بإجمالي وزن 45 كجم، و50 طبق جناح فراخ وزن الطبق 90 جم بإجمالي وزن 45 كجم، و128 طبق أوراك دجاج وزن الطبق 900 جم بإجمالي وزن 115.200 كجم.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم المرور علي 108 منشأة غذائية، فيما بلغ إجمالي عدد العينات التي تم سحبها للفحص في المعامل المركزية 400 عينة، بالإضافة إلى إعدام 233 كجم أغذية مختلفة، بالإضافة إلى تحرير 112 محضرا ما بين اشتراطات النظافة والصحة وبين وجود خطر داهم وعدم حمل شهادات صحية للعاملين ومحضر إداري وكلها موجهة للنيابة العامة للفحص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.